08:36, 6 марта 2026Экономика

Производство вина в России обрушилось

РАТК: Производство вина в январе-феврале России обрушилось на 14,2 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

В январе-феврале производство вина в России обрушилось. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) сообщает «Интерфакс».

Производство водки за два месяца выросло на 1,5 процента, до 7,7 миллиона декалитров (дал). Выпуск ликеро-водочных изделий увеличился до 2,2 миллиона дал (плюс 4,2 процента). Производство коньяка упало на 20,5 процента, до 751,2 тысячи дал.

Производство виноградных вин за тот же период сократился на 14,2 процента, до 4,4 миллиона дал. В части выпуска игристого показатель сократился на 21,6 процента, до 1,9 миллиона дал. Выпуск ликерных вин упал на 39,6 процента, до 123,9 тысячи дал.

С начала года также упало и производство слабого алкоголя — на 38 процента, до 131 тысячи дал. В целом рынок (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократился до 18,4 миллиона дал (минус 8,2 процента год к году).

В январе Грузия экспортировала в Россию 2,9 тысячи тонн вина, что на 15,9 процента больше, чем в том же месяце годом ранее. РФ нарастила закупки год к году и в стоимостном выражении — с 6,9 до 8 миллионов долларов. Таким образом, на поставки вина в Россию в начале 2026 года пришлось примерно две трети винного экспорта Грузии общим объемом в 12,2 миллиона долларов. Падение последнего показателя к прошлому январю составило 6,2 процента.

