Россия нарастила закупки грузинского вина

Импорт грузинского вина в РФ вырос в январе почти на 16 процентов

Грузия в январе экспортировала в Россию 2,9 тысячи тонн вина, что на 15,9 процента, больше, чем в том же месяце годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Нацслужбы статистики закавказской республики сообщает ТАСС.

В публикации уточняется, что РФ нарастила закупки год к году и в стоимостном выражении — с 6,9 до 8 миллионов долларов. Таким образом, на поставки вина в Россию в начале 2026 года пришлось примерно две трети винного экспорта Грузии общим объемом в 12,2 миллиона долларов. Падение последнего показателя к прошлому январю составило 6,2 процента.

В начале прошлого года Россия резко снижала закупки грузинского вина. По итогам девяти месяцев их уровень также падал — на 19,1 процента, до 43,4 тысячи тонн, — но уже в октябре импорт взлетел до 6,5 тысячи тонн, что стало максимумом за полтора года.