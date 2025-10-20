Экономика
11:07, 20 октября 2025Экономика

Поставки грузинского вина в Россию резко упали

Экспорт грузинского вина в Россию сократился на 19,1 процента в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы поставок грузинского вина в Россию сократились на 19,1 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком падении экспорта сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики республики.

За отчетный период в Россию отправили в общей сложности 43,4 тысячи тонн вина. Суммарная стоимость поставок составила 120,2 миллиона долларов. В денежном выражении экспорт просел на 26,7 миллиона, а в физическом — примерно на 10,3 тысячи тонн.

По итогам 2024 года грузинские экспортеры отправили в Россию более чем 66,7 тысячи тонн. Достигнутый результат оказался на 7,1 процента выше в сравнении с показателем за 2023-й. Это позволило Грузии нарастить свою долю на российском винном рынке на фоне неоднократного повышения импортных пошлин РФ на продукцию из недружественных стран (преимущественно, европейских).

Однако в этом году объемы экспорта начали заметно падать. Так, в январе-августе объемы поставок сократились на четверть год к году и составили 103,3 миллиона долларов в денежном выражении. Несмотря на это, Россия все еще остается главным потребителем грузинского вина. На долю РФ в структуре экспорта республики пришлось 62,4 процента. В годовом выражении показатель просел на 6,8 процентного пункта.

