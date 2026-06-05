Путин назвал лучший самолет в мире

Путин назвал истребитель Су-57 лучшим в мире

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, какой самолет считает лучшим. Его слова приводит РИА Новости.

Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире и напомнил, что Россия когда-то предлагала Индии вместе разрабатывать самолет. «Это машина пятого поколения, я думаю, лучшая в мире на сегодняшний день», — сказал он.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтверждает свое превосходство в бою. По его мнению, потенциальные заказчики видят результаты боевого применения Су-57.