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05:24, 5 июня 2026Наука и техника

Путин назвал лучший самолет в мире

Путин назвал истребитель Су-57 лучшим в мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Паршина / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, какой самолет считает лучшим. Его слова приводит РИА Новости.

Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире и напомнил, что Россия когда-то предлагала Индии вместе разрабатывать самолет. «Это машина пятого поколения, я думаю, лучшая в мире на сегодняшний день», — сказал он.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтверждает свое превосходство в бою. По его мнению, потенциальные заказчики видят результаты боевого применения Су-57.

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