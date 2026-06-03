В России заявили о подтвержденном превосходстве Су-57

Глава ОАК: Су-57 подтверждает превосходство над зарубежными системами в бою

Российский истребитель пятого поколения Су-57, который применяют в ходе специальной военной операции, подтверждает свое превосходство в бою. Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в интервью ТАСС.

«Су-57 — это единственный самолет пятого поколения, который принимает участие в реальных боевых действиях и подтверждает превосходство на поле боя, в том числе над лучшими зарубежными системами, воздушными и наземными видами вооружений», — сказал глава корпорации.

Он подчеркнул, что потенциальные заказчики видят результаты боевого применения Су-57.

Ранее в июне стало известно, что Су-57 скоро начнут получать новый двигатель «Изделие 177». Установка силовой установки нового этапа не требует доработки самолета.

В мае первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал о первом испытательном полете прототипа двухместного Су-57Д.