Су-57 скоро получит «Изделие 177»

ОАК: Истребитель Су-57 скоро получит новый двигатель «Изделие 177»

Российский истребитель пятого поколения Су-57 скоро начнет получать новый двигатель, известный как «Изделие 177». Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

«Говорить об оснащении им Су-57 нужно не как о шаге, необходимом для Су-57, а скорее как о дополнительных возможностях, которые мы получим. Мы считаем, что это произойдет в ближайшие годы», — сказал руководитель.

По его словам, полет Су-57 с новым двигателем состоялся и прошел успешно, а установка «Изделия 177» не потребует доработки самолета.

Ранее Бадеха заявил, что с 2022 года выпуск новых российских боевых самолетов вырос в четыре-пять раз.

В мае Telegram-канал Fighterbomber сообщил об испытаниях двухместной модификации российского истребителя пятого поколения Су-57.