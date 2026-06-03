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10:04, 3 июня 2026Наука и техника

Су-57 скоро получит «Изделие 177»

ОАК: Истребитель Су-57 скоро получит новый двигатель «Изделие 177»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 скоро начнет получать новый двигатель, известный как «Изделие 177». Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

«Говорить об оснащении им Су-57 нужно не как о шаге, необходимом для Су-57, а скорее как о дополнительных возможностях, которые мы получим. Мы считаем, что это произойдет в ближайшие годы», — сказал руководитель.

По его словам, полет Су-57 с новым двигателем состоялся и прошел успешно, а установка «Изделия 177» не потребует доработки самолета.

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Ранее Бадеха заявил, что с 2022 года выпуск новых российских боевых самолетов вырос в четыре-пять раз.

В мае Telegram-канал Fighterbomber сообщил об испытаниях двухместной модификации российского истребителя пятого поколения Су-57.

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