10:08, 18 мая 2026Наука и техника

Россия испытала Су-57Д

Совершила проруливание новая двухместная модификация истребителя Су-57
Иван Потапов
Истребитель Су-57. Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Совершила проруливание новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

«Будет он называться Су-57Д или Су-57УБ поглядим. Как вариант Су-57ЭД», — говорится в публикации.

По данным издания, испытание состоялось 16 мая.

Позднее Telegram-канал выложил фото Су-57Д.

Как пишет Telegram-канал «Осведомитель», новый самолет создан на базе одноместного прототипа Т-50-4, а его появление преследует как учебные, так и экспортные цели.

Блог Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) утверждает, что прототип Су-57Д переделан из одноместного прототипа Т-50-5 (бортовой номер 055).

Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что украинские ресурсы жалуются на неуловимый российский самолет-призрак, предположительно, Су-57, который пятую неделю подряд громит тылы Вооруженных сил страны.

Также в мае генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в ходе X съезда Союза машиностроителей заявил, что российские боевые самолеты превзошли вооружение НАТО.

