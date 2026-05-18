Адвокат оценил решение вопроса с МВД в десятки миллионов рублей и получил срок

10:44, 18 мая 2026

В Московской области адвокат обманул клиента на 30 млн рублей и получил 4 года
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московской области российскому адвокату дали четыре года колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Как установил суд, в 2024 году к осужденному обратился учредитель компании, подозревавший, что генеральный директор совершил противоправные действия в отношении имущества. Вскоре адвокат предложил клиенту решить вопрос с МВД за взятку. Эту услугу он оценил в 30 миллионов рублей, но на деле денег он никому передавать не собирался, а просто присвоил их себе.

Ранее в Москве задержали участников организованной преступной группы, обманывавших граждан под видом юристов.

