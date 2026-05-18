Россиянин 17 лет скрывался после учиненной на байкальском курорте бойни

Россиянину дали 14 лет за нападение с ножом на мужчин в Листвянке

В Иркутской области 37-летнего местного жителя Гасанова Арифа Эльбар-оглы приговорили к 14 годам колонии за нападение с ножом на четырех мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Как установил суд, в апреле 2009 года в курортном поселке Листвянка на берегу озера Байкал подсудимый и его знакомый распивали алкоголь. Их громкое поведение не понравилось отдыхавшей рядом компании, которая сделала замечание, начался конфликт. Осужденный схватил нож и бросился на мужчин. В ходе драки он сумел ранить четырех из них, троим понадобилась медицинская помощь, ранения одного из пострадавших оказались несовместимыми с жизнью.

Довести расправу до конца злоумышленнику помешали другие отдыхающие, остановившие бойню. Понимая, что его будут искать, осужденный автостопом добрался до Москвы, а после, используя паспорт, выданный на другое лицо, поселился в Казахстане. Лишь 2 ноября 2024 года его задержали, 6 апреля 2025 года экстрадировали в Россию.

