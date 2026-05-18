Россиянин снял на видео осквернение обелиска Победы и попал под следствие

В Курганской области возбудили дело за осквернение обелиска Победы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично») УК РФ.

По данным следствия, 15 мая 23-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения совершил действия, оскверняющие обелиск Победы в память курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. При этом свои действия он снимал на камеру мобильного телефона. Его противоправные действия также были зафиксированы системой видеонаблюдения, установленной на одном из близлежащих домов.

Сотрудники патрульной-постовой службы при патрулировании территории заметили нарушителя и пресекли его противоправные действия. На допросе он дал признательные показания.

Следователи выполняют необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательной базы.

