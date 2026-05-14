В выступлениях уехавшего из России стендап-комика заметили реабилитацию нацизма

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование комика Долгополова

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении известного стендап-комика Александра Долгополова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направлены для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 354.1 УК РФ («реабилитация нацизма»).

Сотрудники ведомства ознакомились с выступлением комика, которое есть в открытом доступе в интернете. В словах Долгополова они зафиксировали заявление, направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также умаление значения совершенного ими подвига.

Долгополов уехал из России в 2021 году, отменив свое выступление. После этого с него через суд потребовали десятки тысяч рублей за сорванный концерт.