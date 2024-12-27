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11:43, 27 декабря 2024Интернет и СМИ

У уехавшего из России стендап-комика отсудили десятки тысяч рублей

У комика Долгополова потребовали 39 тысяч рублей через суд за сорванный концерт
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: sasha dolgopolov / Youtube

У известного стендап-комика Александра Долгополова через суд потребовали десятки тысяч рублей за сорванный концерт. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Отмечается, что судебный иск против стендапера подал сервис по продаже билетов, с которым тот сотрудничал. В 2021 году Долгополов отменил свое выступление и уехал из России, из-за чего компании пришлось вернуть деньги зрителям. Тогда организация потребовала от юмориста компенсацию расходов, однако комик проигнорировал это требование.

Позднее сервис направил стендаперу досудебную претензию, однако он на нее также не отреагировал. После этого компания обратилась в Арбитражный суд и выиграла дело. Инстанция обязала комика выплатить 39 тысяч рублей, а также возместить судебные издержки в размере двух тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Долгополова. Отмечалось, что юморист не предоставил налоговую декларацию в ФНС в течение необходимого срока.

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