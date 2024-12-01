В России заблокировали счета комика Долгополова

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета комика Александра Долгополова, который покинул Россию несколько лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».
Утверждается, что по состоянию на 30 ноября его счета заблокированы, хотя ИП остается действующим. В качестве причины блокировки указано «непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления».
В 2020 году Долгополов уехал в Израиль после того, как его выступлением в баре HopHead в Санкт-Петербурге заинтересовались правоохранительные органы.
Ранее Александр Долгополов, переехавший в Германию, пожаловался на высокие цены и большие налоги в Берлине. «Квартира, в которой я живу, — это мое самое дорогое жилье в жизни. Это маленькая однушка, очень маленькое жилье», — рассказал он.