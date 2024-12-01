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08:50, 1 декабря 2024Интернет и СМИ

В России заблокировали счета комика Долгополова

ФНС заблокировала счета покинувшего Россию комика Долгополова
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Кадр: ШАЦ / Youtube

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета комика Александра Долгополова, который покинул Россию несколько лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

Утверждается, что по состоянию на 30 ноября его счета заблокированы, хотя ИП остается действующим. В качестве причины блокировки указано «непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления».

В 2020 году Долгополов уехал в Израиль после того, как его выступлением в баре HopHead в Санкт-Петербурге заинтересовались правоохранительные органы.

Ранее Александр Долгополов, переехавший в Германию, пожаловался на высокие цены и большие налоги в Берлине. «Квартира, в которой я живу, — это мое самое дорогое жилье в жизни. Это маленькая однушка, очень маленькое жилье», — рассказал он.

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