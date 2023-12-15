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12:26, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

Переехавший в Германию российский комик пожаловался на высокие цены

Комик Долгополов рассказал, что в Германии высокие цены и большие налоги

Кадр: ШАЦ / Youtube

Популярный российский стендап-комик Александр Долгополов, переехавший в Германию, пожаловался на высокие цены и большие налоги в Берлине. На эту тему он высказался в разговоре с юмористами Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Гариком Оганисяном, доступном на YouTube.

Долгополов заявил, что в Берлине очень дорогое жилье. «Квартира, в которой я живу, — это мое самое дорогое жилье в жизни. (...) Это маленькая однушка, очень маленькое жилье», — пояснил комик. Он добавил, что в западных странах сейчас кризис жилья, поэтому в Германии очень сложно найти квартиру.

По мнению юмориста, мигрантам в Берлине дорого жить. «Здесь обязательно надо платить страховку — это в среднем 200-300 евро в месяц», — подчеркнул он и уточнил, что за отсутствие страховки могут депортировать.

Кроме того, как отметил Долгополов, в Германии очень большие налоги. «Вплоть до 40 процентов налогов нужно платить. Помимо подоходного налога, здесь всякие безумные налоги. Налог на радио ты должен платить, даже если ты не слушаешь радио, налог на религию, если ты верующий человек», — заключил комик.

Ранее Михаил Шац, переехавший из Москвы в Тель-Авив, назвал Израиль исключительно мигрантской страной. Он также добавил, что у каждого мигранта есть травма, связанная со сменой места жительства.

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      Олег Давыдов
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