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19:13, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

Переехавший из России комик высказался об особенности Израиля

Комик Михаил Шац назвал Израиль страной мигрантов

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), переехавший в Израиль, назвал одну особенность этой страны. Комментарий он озвучил в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

«Это страна исключительно мигрантская. Здесь практически каждый человек на улице — либо он, либо его родители, либо в крайнем случае бабушка и дедушка — поменял полностью свою судьбу. И они сейчас живут совершенно нормально, они пережили эту травму. А то, что это травма, мы точно понимаем», — высказался Шац об особенности Израиля и его жителях.

Ранее Шац оценил возможность эмиграции из Израиля на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. Комик заявил, что не собирается покидать страну. Он добавил, что считает Тель-Авив своим домом.

До этого комик также высказался о главной сложности эмиграции. Шац признался, что тоскует по дому. При этом он отметил, что считает потенциальную поездку в Россию слишком рискованной.

В апреле 2022 года жена Шаца, телеведущая Татьяна Лазарева (также внесена в реестр иноагентов), сообщила, что комик уехал из России в Испанию. Затем он переехал в Израиль.

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      Олег Давыдов
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