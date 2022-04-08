Популярный российский телеведущий уехал из России в Испанию

Телеведущий Михаил Шац с тремя детьми уехал в Испанию

Популярный российский комик и телеведущий Михаил Шац вместе с тремя детьми уехал в Испанию. Об этом в интервью YouTube-каналу ЖВЛ сообщила его бывшая жена, актриса Татьяна Лазарева.

«Михаил в безопасности, все они приехали сюда, ко мне. Потом он поехал дальше глядеть… У нас дети разбросаны по разным странам», — сказала Лазарева.

Лазарева отметила, что долгое время подталкивала бывшего супруга на этот шаг, однако их дочь Софья не хотела ехать в Испанию. Переезд, пусть и временный, стал возможен после того, как она изменила свое мнение, добавила она. При этом актриса не сказала, когда именно Шац прибыл в Испанию и как долго планирует оставаться в стране.

Ранее Шац высказывался об отъезде из России. Комик заявлял, что любит страну и не видит смысла в том, чтобы продолжать карьеру за границей. Он отмечал, что ему гораздо комфортнее взаимодействовать с людьми, с которыми он говорит на одном языке. По его словам, он не видел смысла в творческой жизни за границей.