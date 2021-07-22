Популярный комик оценил возможность уехать из России

Популярный комик и телеведущий Михаил Шац высказался об отъезде из России. Артист оценил возможность эмиграции, отвечая на вопрос в эфире Youtube-шоу «Петя любит выпить».

Комик заявил, что любит страну и не видит смысла в том, чтобы продолжать карьеру за границей. Шац пояснил, что ему гораздо комфортнее взаимодействовать с людьми, с которыми он говорит на одном языке. «Я не хочу эмигрировать, потому что не вижу смысла своей творческой жизни за границей», — подчеркнул он.

Телеведущий добавил, что в российском стендапе нет запретных тем. «Все запреты только в голове. Когда ты выходишь на сцену в клубе, ты сам себе хозяин и говоришь, что хочешь», — сказал артист. В то же время Шац отметил, что вынужден тщательно «подбирать слова и проверять смыслы», чтобы не возникало неприятных ситуаций.

В качестве примера артист привел недавний скандал вокруг стендапера Идрака Мирзализаде. Молодой человек был жестоко избит из-за высказываний в программе «Разгоны», где он якобы оскорбил русский народ. Шац рассказал, что поддержал пострадавшего и был раскритикован в сети.

О нападении на Мирзализаде стало известно в конце июня. Комик рассказал, что в центре столицы на него напали неизвестные, и заявил, что их действия были «мотивированы денежным вознаграждением».

После выхода эфира программы «Разгоны» блогера начали критиковать разные СМИ, в том числе телеканал «Царьград» и YouTube-канал Владимира Соловьева. Мирзализаде стали называть врагом народа с русофобскими взглядами. На это он ответил, что фразы вырезаны из контекста передачи, поэтому зрители не так поняли его высказывание.