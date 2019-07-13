Шац охарактеризовал отношения с Лазаревой

Телеведущий Михаил Шац заявил, что их отношения с Татьяной Лазаревой, продолжающиеся уже более двадцати лет, сильно изменили их обоих. Об этом он рассказал в интервью WomanHit.

По его словам, вся семейная жизнь состоит из масштабного «сборища компромиссов». «Наши отношения с Татьяной — как раз пример такого компромисса», — пояснил собеседник издания.

Он также добавил, что ему сложно описать то, что происходит между ним и Лазаревой в настоящее время. «Могу сказать, что это еще развивающаяся история», — заключил артист.

Шац также добавил, что в целом доволен тем, как складывается его жизнь. Каждый из ее этапов, отметил телеведущий, был разным, но интересным.

Лазарева и Шац состоят в браке с 1998 года, у них две общие дочери. Как сообщали СМИ, на протяжении нескольких последних лет супруги живут раздельно: он — в России, она — за границей.

11 марта сообщалось, что Шац станет ведущим нового развлекательного шоу «Дело было вечером» на СТС. По его словам, он соскучился по телевидению и рад возможности поработать в эфире. Он признался, что ждал, когда его позовут вести перезапущенное шоу «Слава богу, ты пришел!», но предложение не поступило. Бывшего ведущего программы пригласили только в качестве гостя в один из выпусков.

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