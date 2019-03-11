Опальный ведущий вернулся на федеральное телевидение

Комик Михаил Шац станет ведущим нового развлекательного шоу «Дело было вечером» на СТС. Об этом он рассказал журналу StarHit.

По словам Шаца, он соскучился по телевидению и рад возможности поработать в эфире. Он признался, что ждал, когда его позовут вести перезапущенное шоу «Слава богу, ты пришел!», но предложение не поступило. Бывшего ведущего программы пригласили только в качестве гостя в один из выпусков.

В передаче «Дело было вечером» в домашней обстановке будут соревноваться две команды артистов под руководством капитанов, выбранных из зрителей. В каждом выпуске будет разыгрываться полмиллиона рублей. Половину этой суммы получит капитан команды-победителя, остальная часть пойдет на благотворительность. Шац говорит, что согласился вести шоу, так как оно напоминает «Хорошие шутки», которое он с 2004 по 2012 год вел вместе с женой Татьяной Лазаревой.

В 2012 году Шаца и Лазареву отстранили от работы на СТС. По словам супругов, это связано с их оппозиционной активностью и вступлением в Координационный совет российской оппозиции. В интервью YouTube-каналу «А поговорить» Лазарева призналась, что их выдавили с телевидения, а Шаца почти обманом заставили подписать бумаги о добровольном увольнении с канала.

После ухода с СТС Шац работал на каналах «Наш футбол» и «НТВ плюс Футбол», после чего занялся стендапом. В интервью телеканалу «Дождь» он признавался, что после увольнения ему поступило всего два предложения о работе — от бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых (ныне отбывает срок в колонии — прим. «Ленты.ру») и главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!