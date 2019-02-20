Опальный знаток «Что? Где? Когда?» рассказал об интригах за кадром шоу

Знаток интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Илья Новиков в эфире RTVi прокомментировал скандал, героями которого стали его друг Илья Бер и магистр Александр Друзь. Он отказался публично принимать чью-либо сторону, но рассказал о случае, когда готов был поверить, что победа была куплена. Запись доступна на YouTube.

По словам Новикова, главред «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обратился к нему до публикации материалов, якобы подтверждающих, что Друзь пытался купить победу в викторине. Знаток не стал раскрывать разговор с другом, сославшись на адвокатскую этику. Он заметил, что другие члены клуба тоже воздерживались от комментариев на этот счет.

«Кидать камень в Друзя я лично не хотел бы ни при каких обстоятельствах. По сентиментальным причинам. Я помню Друзя примерно столько же, сколько помню себя», — пояснил знаток.

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Новиков считает, что все интеллектуальные игры «в гораздо большей степени уязвимы к разного рода читерству». По его наблюдению, за всю историю «Что? Где? Когда?» он несколько раз сталкивался с неоднозначными победами, о которых «шушукались» и называли их купленными. «И только один раз, когда я выслушал всю аргументацию человека, который мне это объяснял, я приблизился к тому, чтобы в это поверить», — заключил Новиков. Что это был за случай, он не раскрыл.

Новиков более десяти лет играет в «Что? Где? Когда?» В 2014 году он получил «Бриллиантовую сову» как лучший игрок года. В спортивной версии игры он выступает в команде «Ксеп», в которой Бер является капитаном. С февраля 2016 года Новиков не участвует в телеверсии шоу. Это связано с его участием в процессе украинской летчицы Надежды Савченко, чьи интересы он представлял с 2014 года.

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