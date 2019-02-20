Известный знаток «Что? Где? Когда?» рассказал о попадании в стоп-лист на ТВ

Член интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Илья Новиков рассказал, что его уход из телевизионной версии шоу был не таким болезненным, как об этом сообщали СМИ. В программе «На троих» на RTVi он объяснил, почему стал нежеланным гостем на Первом канале. Запись эфира доступна на YouTube.

По словам Новикова, он попал в стоп-лист Первого канала в феврале 2016 года, когда широкий резонанс получило дело украинской летчицы Надежды Савченко, интересы которой он представлял в суде.

Новиков взялся за дело Савченко в июле 2014 года. Поняв, что процесс будет громким и рискует стать неоднозначным для репутации канала, он предупредил редакторов телеигры о том, что берется «за токсичное дело». Его поблагодарили за предостережение и заверили, что сделают все, чтобы ситуация прошла «менее болезненно».

«Полтора года фактически лишних (не то что по первому намеку и косому взгляду меня убрали) они за меня боролись в определенном смысле. И я им за это очень признателен, — сказал адвокат. — По-настоящему острой эта тема стала только в феврале 2016 года, когда уже каждый день были какие-то новости с этого процесса».

Не замечать, что один и тот же человек «утром в суде и как-то неправильно себя ведет с точки зрения российского государства, а вечером улыбается и показывает всем, какой он умница и молодец», стало невозможно, отметил знаток. Он заявил, что не знает, оказывалось ли на канал давление со стороны властей, и предположил, что опытные телевизионщики сами понимают, «где нужно остановиться, чтобы такого разговора просто не произошло».

История с Новиковым получила огласку в августе 2016 года, после интервью генерального продюсера и ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка. Он заявил, что участие Новикова в проекте недопустимо в свете его сотрудничества с Савченко.

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