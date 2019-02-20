Интернет и СМИ
 
Последние новости
Россия впервые показала испытания «Посейдона»
Собака подстрелила охотника и лишила его лицензии
Партнер Роналду перенес операцию на сердце
В Москве оценили драматичность потепления для медведей 
Северную Корею заподозрили в похищении дочери дипломата в Италии
Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге
Националист Демушкин досрочно вышел из колонии
Германия научит Россию собирать мусор
Австралийский пилот заскучал и нарисовал в воздухе пенисы
Новости партнеров

Известный знаток «Что? Где? Когда?» рассказал о попадании в стоп-лист на ТВ

Перейти в «Мою Ленту»
Илья Новиков

Член интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Илья Новиков рассказал, что его уход из телевизионной версии шоу был не таким болезненным, как об этом сообщали СМИ. В программе «На троих» на RTVi он объяснил, почему стал нежеланным гостем на Первом канале. Запись эфира доступна на YouTube.

По словам Новикова, он попал в стоп-лист Первого канала в феврале 2016 года, когда широкий резонанс получило дело украинской летчицы Надежды Савченко, интересы которой он представлял в суде.

Новиков взялся за дело Савченко в июле 2014 года. Поняв, что процесс будет громким и рискует стать неоднозначным для репутации канала, он предупредил редакторов телеигры о том, что берется «за токсичное дело». Его поблагодарили за предостережение и заверили, что сделают все, чтобы ситуация прошла «менее болезненно».

«Полтора года фактически лишних (не то что по первому намеку и косому взгляду меня убрали) они за меня боролись в определенном смысле. И я им за это очень признателен, — сказал адвокат. — По-настоящему острой эта тема стала только в феврале 2016 года, когда уже каждый день были какие-то новости с этого процесса».

Не замечать, что один и тот же человек «утром в суде и как-то неправильно себя ведет с точки зрения российского государства, а вечером улыбается и показывает всем, какой он умница и молодец», стало невозможно, отметил знаток. Он заявил, что не знает, оказывалось ли на канал давление со стороны властей, и предположил, что опытные телевизионщики сами понимают, «где нужно остановиться, чтобы такого разговора просто не произошло».

История с Новиковым получила огласку в августе 2016 года, после интервью генерального продюсера и ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка. Он заявил, что участие Новикова в проекте недопустимо в свете его сотрудничества с Савченко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Главред игры «Кто хочет стать миллионером?» заявил о еще одном жульничестве Друзя
Главред «Кто хочет стать миллионером?» рассказал о попытке Друзя подкупить его
Адвокат Савченко ответил на упреки ведущего «Что? Где? Когда?»
Крюк из «Что? Где? Когда?» посоветовал адвокату Савченко покинуть клуб знатоков
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0112 февраля

«Я сейчас же поеду в больницу»

Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
10:11Сегодня

Бодибилдерша попозировала в бикини и получила обвинение в распространении порно

08:03Сегодня

Продавцы детской порнографии перекочевали из Tor в мессенджеры

14:44Сегодня

Танцующая матка смутила зрителей Первого канала

Интернет и СМИ00:01 1 января

Сыграем в черный ящик

Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
14:07Сегодня

Зафиксирована первая в истории кибератака Северной Кореи на Россию

17:3119 февраля

Известный радиоведущий стал жертвой нападения расиста

05:57Сегодня

Ведущий Первого канала отреагировал на заблокированную на YouTube пародию

Интернет и СМИ00:06 1 февраля

«Это никогда не исчезнет»

Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
06:03Сегодня

В сети перечислили самые раздражающие жесты внимания

12:4419 февраля

Большинство банков оказались не готовы к атакам

21:4319 февраля

Дудю указали на речевые ошибки

Россия
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
Последователей «Свидетелей Иеговы» били электрошокером и пытали
Российская школьница стала жертвой группового изнасилования
Все материалы
Мир
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Россия помогла Венесуэле
Германия потребовала от России сократить число подозрительных ракет
Нетаньяху отменил встречу с Путиным
Генерал набрал взяток и отправился на всю жизнь в тюрьму
«Угроза не исчезла»
 
«Китайцы шли цепями на пулеметы»
40 лет назад началась война главных коммунистических держав Азии. СССР остался не у дел
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
На Украине объявили в розыск заподозренного в уничтожении Boeing «офицера ГРУ»
МИД призвал Запад «одернуть» украинских политиков
Украина нашла российскую пропаганду в книгах о грузинской кухне и саморазвитии
На Украине приготовились к силовому вмешательству России в выборы
Украина взяла курс на ЕС и НАТО
В Туркмении начали массово лишать женщин водительских прав
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
«Почему не болит голова у фермера?»
Сельхозкооперативы имеют все шансы объединить индивидуальные хозяйства
Германия научит Россию собирать мусор
Российскому бизнесу решили пойти на уступки
Путин задумал завоевать зарубежный рынок продуктов
Подсчитаны расходы на инициативу Путина по пенсиям
Путин отчитался о запуске мегапроектов в России
Все материалы
Силовые структуры
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
«Надо убивать!»
Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Арестанты в российских СИЗО оказались забыты следователями
Самосуд родителей школьников над пятиклассником-хулиганом обернулся делом
Мать потерявшегося в лесу ребенка обвинили в покушении на жестокое убийство
В России инвесторов посадили в камеры без удобств
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Охота крепкая
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Российскими «Баснями» заинтересовались иностранцы
Россия впервые показала испытания «Посейдона»
Путин сравнил создание «Авангарда» с запуском искусственного спутника Земли
Объяснено назначение обещанных Путиным кораблей дальней зоны
Все материалы
Спорт
Скрытая угроза
Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
Боец Харитонов захотел вновь подраться с ударившим его в пах американцем
Бывшего футболиста сборной Колумбии вновь наказали за перевозку кокаина
Главной звездой сборной Португалии назвали не Роналду
«Челси» захотел возвращения Лэмпарда
Бывший футболист сборной Аргентины проснулся во время ограбления своего дома
На турнире UFC в Праге выступят четверо россиян
Все материалы
Культура
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»
Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
Взятие Берлина
Еврейский лауреат, американские уродцы и бразильский мессия: лучшие фильмы Берлинале-2019
Макаревич предложил «убрать ментов от молодежной культуры»
Макаревич обнаружил на Земле еще больше идиотов
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
В России ответили на призыв вице-премьера Украины отказаться от «Евровидения»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
Бодибилдерша попозировала в бикини и получила обвинение в распространении порно
Танцующая матка смутила зрителей Первого канала
Зафиксирована первая в истории кибератака Северной Кореи на Россию
Ведущий Первого канала отреагировал на заблокированную на YouTube пародию
Все материалы
Ценности
Немецкий бунтарь
Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Карл ЛагерфельдКарл Великий
Он изменил мир моды и стал легендой: умер дизайнер Лагерфельд
Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка
Бренд пристыдили за «нездоровую» внешность модели в рекламе
Флойд Мэйуэзер поддержал унизивший его расу бренд
Дизайнер отправил девушку на подиум с петлей на шее
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Туристов накрыло мощной лавиной в Альпах
Стеклянная дверь в душе отеля внезапно разлетелась на осколки и изрезала туриста
Веревочный мост с туристами рухнул в Китае
В Госдуме задумались о грязных носках российских путешественников
Все материалы
Из жизни
«Часто слышу, что Путин — их кумир»
История россиянина о жизни в Японии
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
Ребенок съел мороженое в мишленовском ресторане и умер
Девять тысяч полуголых мужчин схлестнулись за право потрогать «бога»
Сын обнаружил письмо покойного отца на старом компьютере
Рожденная без детородных органов женщина нашла способ забеременеть
Все материалы
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
История пикапов Mitsubishi
От трехколесок до «куриного налога»
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
Волга: возвращение
Спустя 55 лет Волги снова приняли участие в ралли Монте-Карло — атмосферный фоторепортаж
Kia сделает вседорожный Ceed
До России добралась обновленная Suzuki Vitara и подорожала
Renault показала фотографии обновленного «Дастера» для России
Все материалы
Дом
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Путин предложил новые льготы по налогу на недвижимость
Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге
Путин предложил ввести ипотечные каникулы
Новая Москва останется без новых новостроек на пять лет
Все материалы