Россиянам назвали требующие установки газовых счетчиков случаи

Депутат Якубовский: Установка газового счетчика требуется при газовом отоплении

Установка газового счетчика обязательна в ряде случаев, в том числе в домах и квартирах с газовым отоплением. О том, когда прибор учета необходим, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в разговоре с RT.

По словам депутата, если газ нужен только для приготовления еды и нагрева воды, собственник может выбрать, устанавливать счетчик или нет. Однако если ресурс необходимо для отопления, прибор обязателен.

«При этом необходимо учитывать максимальный часовой расход установленного оборудования: если он составляет менее двух кубометров газа в час, требование об обязательном учете не применяется», — отметил Якубовский. Он добавил, что данные указаны в технической документации на котел и другие газовые приборы.

Как объяснил парламентарий, счетчик влияет на способ расчета. Собственник будет платить за фактически израсходованный газ, в то время как без счетчика плата начисляется по нормативу. Для приготовления еды и нагрева воды учитывают количество жильцов, а для отопления — площадь помещения.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предупредил россиян о недобросовестных управляющих компаниях (УК), которые могут попытаться навязать замену счетчика, когда она не нужна.