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20:04, 22 июля 2026 (обновлено: 20:13, 22 июля 2026)Экономика

Россиян предостерегли от одного действия недобросовестных коммунальщиков

Депутат Госдумы Панеш: Недобросовестная УК может попытаться навязать замену счетчика
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Недобросовестная управляющая компания (УК) может попытаться навязать замену счетчика, даже если необходимости в этом нет. О том, как не попасться на обман коммунальщиков, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, передает RT.

По словам депутата, счетчик холодной воды подлежит замене при механической поломке или истечении срока службы, который указан в паспорте прибора. Однако недобросовестные УК могут заявить о срочной замене без проведения поверки и до истечения межповерочного интервала. Иногда коммунальщики также предлагают дорогие модели и включают в счет услуги без согласования.

Чтобы защититься от обмана, Панеш призвал проверять лицензию организации, не соглашаться на замену до истечения срока службы оборудования и требовать письменный договор с указанием всех работ и стоимости.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники рассылают фальшивые предписания и угрожают штрафами под предлогом поверки счетчиков по завышенным ценам.

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