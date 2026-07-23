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14:30, 23 июля 2026Интернет и СМИ

Такер Карлсон назвал Россию любимой страной из всех

Журналист Такер Карлсон назвал Россию любимой страной из всех, в которых он побывал
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию любимой страной из всех, которые он посетил. Его слова приводит RT.

«[Россия] совершенно потрясающая. Это моя любимая страна из всех, где я когда-либо бывал. Мне там понравилось», — заявил он в интервью сотруднице RT Таре Рид.

Журналист также рассказал, что две недели назад ужинал со знакомыми в Великобритании. По словам Карлсона, его собеседники утверждали, что в России существует тоталитарная система, а люди живут в крайней нищете.

«Я спрашиваю: "Вы там бывали?" Он отвечает: "Нет, но я читал..." И я говорю: "Слушайте, я не эксперт в том, что касается России, но я бывал там несколько раз. Москва в разы красивее, да еще и больше Лондона"», — привел детали разговора журналист.

Ранее Карлсон заявил, что американцев настойчиво отговаривают от поездок в Россию. Тех, кто все же съездил в страну и вернулся, арестовывают, добавил он.

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