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12:59, 23 июля 2026 (обновлено: 13:16, 23 июля 2026)Интернет и СМИ

Карлсон заявил об аресте американцев при возвращении из России

Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из России
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из поездок в Россию. Об этом он сказал во время подкаста East Meets West.

Карлсон заявил, что американцев настойчиво отговаривают от поездок в Россию, а на обратном пути арестовывают.

Американский журналист Такер Карлсон объяснил, что ненависть Демократической партии США к России, по его мнению, связана с тем, что она является белой христианской страной.

В эфире подкаста Карлсон также заявил, что группа злонамеренных людей якобы предпринимает попытки втянуть США в войну с Россией.

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