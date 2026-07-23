Карлсон заявил об аресте американцев при возвращении из России

Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из России

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из поездок в Россию. Об этом он сказал во время подкаста East Meets West.

Карлсон заявил, что американцев настойчиво отговаривают от поездок в Россию, а на обратном пути арестовывают.

Американский журналист Такер Карлсон объяснил, что ненависть Демократической партии США к России, по его мнению, связана с тем, что она является белой христианской страной.

В эфире подкаста Карлсон также заявил, что группа злонамеренных людей якобы предпринимает попытки втянуть США в войну с Россией.