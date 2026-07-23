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04:14, 23 июля 2026Мир

Ненависть американских демократов к России объяснили

Карлсон: Американские демократы ненавидят Россию за то, что она белая христианская страна
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон объяснил, что ненависть Демократической партия США в сторону России, по его мнению, связана с тем, что она является белой христианской страной. Он заявил об этом в ходе подкаста East Meets West.

Журналист отметил, что не приемлет Демократическую партию, поскольку она «агрессивно антихристианская и еще более агрессивно антибелая».

«Вот почему они ненавидят Россию... Они ненавидят вас не просто так — они ненавидят вас за то, что вы белая христианская страна», — сказал Карлсон.

Он добавил, что никогда не станет связывать себя с такой партией, назвав ее курс злом. По его словам, американским гражданам нужна реальная альтернатива, которой они в настоящий момент лишены.

В эфире подкаста Карлсон также заявил, что группа злонамеренных людей якобы предпринимает попытки втянуть США в войну с Россией.

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