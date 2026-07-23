Необходимость срочной замены роутера объяснили

BGR: Использование старого роутера связали с большим риском для безопасности

Если роутер перестал получать обновления производителя, то его необходимо срочно заменить. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты портала объяснили, что роутер для интернета является одним из «долгожителей» из домашних гаджетов, так как его срок службы легко может превысить десять лет. Однако специалисты призвали немедленно заменить устройство, если для него перестали выходить обновления производителя.

В материале говорится, что обновление прошивки маршрутизатора по сути ничем не отличается от обновления смартфона или компьютера — устройство получает новые функции и патчи, которые закрывают «дыры» безопасности. Технически модели без технической поддержкой продолжат работать, но использование таких устройство связано с большим риском для безопасности.

Авторы заметили, что маршуртизаторы без поддержки не получают патчи для уязвимостей. Через них злоумышленники могут провести атаку на домашнюю сеть. Хакеры способны использовать взломанный роутер как прокси для своих незаконных действий. Также они могут перенаправить весь трафик на вредоносные сайты и похитить личные данные.

В заключение специалисты призвали пользователей проверить, получает ли их маршрутизатор обновления, если с момента покупки прошло более пяти лет. «При выборе маршрутизатора отдавайте предпочтение производителям, предлагающим наиболее длительную поддержку прошивки», — подытожили журналисты.

В конце июня эксперт Алексей Двилянский заявил, что домашний роутер стоит воспринимать как расходное оборудование, которе нужно время от времени менять. Жизненным циклом маршрутизатора он назвал 3—5 лет.