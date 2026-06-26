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07:46, 26 июня 2026Наука и техника

Названы оптимальные сроки замены роутера

Аналитик Двилянский посоветовал менять роутер раз в 3-5 лет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: TimeImage Production / Shutterstock / Fotodom

Домашний роутер стоит воспринимать как расходное оборудование, которе нужно время от времени менять. Об этом в разговоре с RT заявил кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

По словам Двилянского, если роутер начал часто перезагружаться, зависать при подключении пяти-шести устройств или выдавать сниженную скорость, то девайс пора менять. «Я рекомендую рассматривать роутер как расходник с жизненным циклом не более 3—5 лет», — заметил эксперт. По его словам, оптимальные сроки замены маршрутизатора — раз в четыре года.

Также специалист назвал роутер «бомбой замедленного действия», если оборудование не получает обновлений больше 12-18 месяцев. «Если ваш роутер не получал патчей безопасности больше года, значит, все известные уязвимости в его коде уже опубликованы и активно эксплуатируются хакерами», — объяснил Двилянский.

Кроме того, аналитик посоветовал параметры, на которые стоит обращать внимание при покупке нового девайса. Он объяснил, что роутер должен иметь поддержку от производителя, стандартов WPA3 и Wi-Fi 6, а также уметь создавать гостевую сеть.

Ранее журналисты издания How-To Geek заявили, что постоянные перезагрузки роутера не помогут решить серьезные проблемы с домашним интернетом. Вместо этого авторы издания посоветовали переместить маршрутизатор в другое место, настроить несколько сетей и обновить прошивку устройства.

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