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18:18, 5 августа 2026 (обновлено: 18:22, 5 августа 2026)Силовые структуры

Экс-сотрудника прокуратуры заподозрили в расправе над сожителем бывшей возлюбленной

В Таганроге задержан экс-сотрудник прокуратуры, убивший сожителя бывшей возлюбленной
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Таганроге задержан бывший сотрудник прокуратуры, подозреваемый в расправе над сожителем бывшей возлюбленной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По данным канала, женщина сама пожаловалась ему на сожителя.

Преступление произошло 11 марта 2024 года. Тогда фигурант заманил мужчину к себе домой и предложил ему выпить. Затем он позвал его в ванную и там расправился.

По предварительной информации, потерпевшего без признаков жизни бывшие возлюбленные вывозили вместе. Сейчас подозреваемого везут из Таганрога в Петербург на допрос.

Ранее сообщалось, что особая игра с шарами спровоцировала москвича пробить голову бывшей возлюбленной бутылкой.

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