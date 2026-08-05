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18:58, 5 августа 2026Мир

МИД Ирана объявил о договоренности по Ормузскому проливу

Багаи: Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормузский пролив
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Об этом объявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, сообщает Tasnim.

«Географические параметры маршрута согласованы, и при условии, что некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий в этом вопросе, то совместное заявление двух стран, содержащее основные положения и ключевые моменты, находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки», — сказал он.

По словам дипломата, процесс переговоров между двумя странами «был профессиональным и продвигается вперед». Представитель иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что закрытие пролива было вызвано военной агрессией США и Израиля и имело серьезные последствия для безопасности всего региона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут успешно, их результаты появятся в течение 48 часов. Он также положительно оценил переговоры с Ираном, прошедшие 4 августа. По его словам, обсуждения длились весь день и прошли очень хорошо.

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