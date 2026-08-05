В смартфонах Samsung посоветовали отключить две настройки

В смартфонах Samsung посоветовали выключить сбор данных, чтобы сэкономить батарею

Журналист How-To Geek Кори Гюнтер рассказал, как увеличить автономность смартфона Samsung с помощью двух настроек. Заметка опубликована на сайте медиа.

По словам Гюнтера, устройства Samsung постоянно собирают диагностические данные и делятся ими с компанией. Специалист назвал эту функцию необязательной и посоветовал отключить ее, чтобы продлить время автономной работы девайса.

В материале говорится, что функция отправки диагностических данных работает в фоновом режиме. Чтобы ее отключить, нужно найти пункт «Дополнительные настройки конфиденциальности», который находится в разделе «Безопасность и конфиденциальность» основных настроек смартфона. Авторы пообещал, что деактивация этой опции позволит сэкономить заряд батареи.

Также он посоветовал найти в том же разделе пункт «Дополнительные параметры конфиденциальности» и отключить в нем функцию, которая позволяет делиться данными пользователям со службами персонализации Android. «Учитывая, что все эти фоновые процессы постоянно анализируют ваши данные и использование, это приведет к большему расходу заряда батареи», — объяснил журналист.

Ранее эксперт Андрей Рыбников рассказал, что системные данные и файлы приложений могут постепенно заполнить значительную часть свободной памяти в смартфоне. Специалист рекомендовал время от времени очищать аппарат от «мусора».