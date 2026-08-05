Названа причина исчезновения свободной памяти в смартфоне

Эксперт Рыбников: Свободная память в смартфоне может исчезнуть из-за «мусора»

Системные данные и файлы приложений могут постепенно заполнить значительную часть свободной памяти в смартфоне. Об этом заявил старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в разговоре с Life.ru.

«Многие пользователи замечают, что свободной памяти на смартфоне со временем становится все меньше, хотя новые приложения, фотографии или видео они почти не добавляют», — заметил эксперт. По его словам, свободное место занимают данные, которые создаются во время работы программ и самой операционной системы.

Так, почти каждое приложение постоянно создает кэш — временные данные, которые позволяют быстрее открываться и не загружать одну и ту же информацию повторно. Андрей Рыбников отметил, что со временем мусорные файлы могут занять гигабайты свободного места.

По словам Рыбникова, если память в телефоне резко сократилась, то следует открыть настройки и посмотреть не только размер приложений, но и объем накопленных ими данных. Специалист рекомендовал отключить автоматическую загрузку ненужных файлов и удалить старый офлайн-контент.

Ранее специалисты портала Android Police заявили, что удаление программы AICore с Android-смартфонов позволит освободить место в памяти устройства и избавиться от навязчивых уведомлений.