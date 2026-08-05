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10:30, 5 августа 2026Интернет и СМИ

На Елену Летучую напали в стоматологии

Неизвестные напали на ведущую Летучую в стоматологической клинике из-за расследования
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Неизвестные напали на ведущую программы «Новый Ревизорро» на канале «Пятница!» Елену Летучую, которая пришла с расследованием в стоматологическую клинику. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Сообщается, что мужчина и женщина, которые представились пациентами клиники, набросились на телеведущую с кулаками, а также попытались отобрать у нее микрофон. Из-за случившегося в клинику вызвали полицию. При этом, отметили в пресс-службе «Пятницы!», даже когда редакторы программы писали заявление, пациенты клиники продолжали вести себя агрессивно.

Уточняется, что поводом для нападения стало расследование Летучей. Она, в частности, выяснила, что в этой клинике у врачей не требуют медицинские лицензии и дипломы, а также не соблюдают санитарные условия.

Ранее стало известно, что Летучую ударили во время съемок «Нового Ревизорро». Драка произошла в одном из медицинских центров, на услуги которого жаловались пациенты.

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