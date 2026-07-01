Елену Летучую ударили по голове во время драки на съемках «Нового Ревизорро»

Телеведущую Елену Летучую ударили по голове на съемках шоу «Новый Ревизорро»

На телеведущую Елену Летучую напали на съемках шоу «Новый Ревизорро». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу телеканала «Пятница!»

Инцидент произошел, когда команда проекта расследовала деятельность медицинского центра, в котором, как пожаловались пациенты, незаконно оформляли кредиты. Когда Летучая вошла в лечебное учреждение, на нее набросился незнакомец: он ударил ее по голове, после чего началась драка.

В результате нападения ведущая получила травму головы. Отмечается, что Летучей пришлось остановить съемки на неделю.

Ранее стало известно, что у Летучей нашли крупный долг перед налоговой. Уточнялось, что ведущая не оплатила квитанции по своему ИП.

«Новый Ревизорро» — перезапуск популярного шоу «Ревизорро». В оригинальном проекте, выходившем на «Пятнице!» с 2014 года, Летучая вместе со съемочной группой инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. В 2017 году ведущая покинула передачу, ее место заняла актриса Наталья Самбурская. Летучая перешла на Первый канал, но в 2024 году вернулась на «Пятницу!» В эфире «Нового Ревизорро», премьера которого состоялась в 2025 году, она расследует случаи мошенничества в разных сферах.