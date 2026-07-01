Елену Летучую ударили по голове во время драки на съемках «Нового Ревизорро»

На телеведущую Елену Летучую напали на съемках шоу «Новый Ревизорро». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу телеканала «Пятница!»
Инцидент произошел, когда команда проекта расследовала деятельность медицинского центра, в котором, как пожаловались пациенты, незаконно оформляли кредиты. Когда Летучая вошла в лечебное учреждение, на нее набросился незнакомец: он ударил ее по голове, после чего началась драка.
В результате нападения ведущая получила травму головы. Отмечается, что Летучей пришлось остановить съемки на неделю.
Ранее стало известно, что у Летучей нашли крупный долг перед налоговой. Уточнялось, что ведущая не оплатила квитанции по своему ИП.
«Новый Ревизорро» — перезапуск популярного шоу «Ревизорро». В оригинальном проекте, выходившем на «Пятнице!» с 2014 года, Летучая вместе со съемочной группой инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. В 2017 году ведущая покинула передачу, ее место заняла актриса Наталья Самбурская. Летучая перешла на Первый канал, но в 2024 году вернулась на «Пятницу!» В эфире «Нового Ревизорро», премьера которого состоялась в 2025 году, она расследует случаи мошенничества в разных сферах.