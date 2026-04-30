18:29, 30 апреля 2026Интернет и СМИ

У известной российской телеведущей нашли крупный долг перед налоговой

Телеведущая Елена Летучая задолжала ФНС более миллиона рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Известная российская телеведущая Елена Летучая задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что Летучая не оплатила квитанции от ФНС по своему ИП. Сумма задолженности ведущей составляет 1,1 миллиона рублей.

Ранее крупный долг перед налоговой нашли у сети ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит известному юмористу, резиденту шоу Comedy Club Гарику Харламову. Уточнялось, что его компания задолжала ФНС более миллиона рублей.

Перед этим стало известно, что юморист и актер Александр Ревва погасил налоговый долг. Он выплатил ФНС более 1,2 миллиона рублей.

