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18:54, 7 июня 2026Спорт

Российский боец UFC поставил миллион долларов на поединок

Российский боец UFC Царукян поставил миллион долларов на Гэтжи в поединке с Топурией
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Арман Царукян

Арман Царукян. Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян поставил миллион долларов на поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между американцем Джастином Гэтжи и грузином Илией Топурией. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен поставил на победу Гэтжи. Если ставка сыграет, Царукян получит выигрыш в размере 5,7 миллиона долларов.

Турнир UFC Freedom 250 состоится в США 14 июня. Президент страны Дональд Трамп в этот день будет праздновать 80-летие. Кроме того, 14 июня отмечается День флага США.

Главным событием вечера станет титульный поединок в легком весе между действующим чемпионом Топурией и временным обладателем пояса Гэтжи.

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