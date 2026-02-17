Реклама

11:10, 17 февраля 2026Спорт

Стала известна роль Трампа в организации турнира UFC в Белом доме

Глава UFC Уайт: Трамп будет утверждать участников турнира UFC в Белом доме
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Frank Franklin II / Pool / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о роли президента США Дональда Трампа в организации турнира промоушена в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, глава государства займется утверждением участников турнира. «Мы летим в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом и его командой и начать обсуждать с ними не только организацию, но и состав участников турнира», — добавил Уайт.

Ранее о желании подраться на турнире UFC в Белом доме заявил чемпион UFС в полусреднем весе Ислам Махачев. Россиянин отметил, что хочет войти в историю.

Турнир UFC White House состоится в США 14 июня 2026 года. Об этом ранее объявил Трамп, который в этот день будет праздновать 80-летие. Кроме того, 14 июня отмечается День флага США. Ожидается, что октагон для проведения турнира установят прямо на лужайке у Белого дома. Окончательный состав бойцов еще не известен.

