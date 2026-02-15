Махачев заявил о желании подраться в Белом доме

Российский чемпион UFC Махачев готов выступить на турнире в Белом доме

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил о желании подраться на турнире в Белом доме. Его слова приводит Youtube-канал Arena Fight TV.

«Сообщил UFC, что скоро буду готов. Хочу выступить на турнире в Белом доме, потому что это уникальное событие. Хочу войти в историю», — сказал Махачев.

Турнир UFC White House состоится в США 14 июня 2026 года. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп, который в этот день будет праздновать 80-летие. Кроме того, 14 июня отмечается День флага США. Ожидается, что октагон для проведения турнира установят прямо на лужайке у Белого дома. Окончательный состав бойцов еще не известен.

Махачев является первым в истории россиянином, который стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ранее он владел поясом в легком весе, а в данный момент владеет титулом в полусреднем дивизионе, который завоевал 16 ноября 2025 года, одолев австралийца Джека Делла Маддалену на турнире UFC 322.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев. Он одержал в них 28 побед и потерпел одно поражение.