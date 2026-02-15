В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:54, 15 февраля 2026Спорт

Махачев заявил о желании подраться в Белом доме

Российский чемпион UFC Махачев готов выступить на турнире в Белом доме
Владислав Уткин

Фото: Harry How / Getty Images

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил о желании подраться на турнире в Белом доме. Его слова приводит Youtube-канал Arena Fight TV.

«Сообщил UFC, что скоро буду готов. Хочу выступить на турнире в Белом доме, потому что это уникальное событие. Хочу войти в историю», — сказал Махачев.

Турнир UFC White House состоится в США 14 июня 2026 года. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп, который в этот день будет праздновать 80-летие. Кроме того, 14 июня отмечается День флага США. Ожидается, что октагон для проведения турнира установят прямо на лужайке у Белого дома. Окончательный состав бойцов еще не известен.

Махачев является первым в истории россиянином, который стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ранее он владел поясом в легком весе, а в данный момент владеет титулом в полусреднем дивизионе, который завоевал 16 ноября 2025 года, одолев австралийца Джека Делла Маддалену на турнире UFC 322.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев. Он одержал в них 28 побед и потерпел одно поражение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать россиян из западных стран

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    ВС России ракетами уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе

    Зеленский озвучил приоритетную тему для Украины на переговорах

    Хиллари Клинтон сообщила о связанной с Россией ошибке США

    Петросян пропустила первую тренировку на Олимпиаде

    Трамп дал Нетаньяху обещание об Иране

    На Западе сделали неожиданное заявление на фоне конфликта Зеленского и Орбана

    Новые требования Зеленского вызвали раздражение на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok