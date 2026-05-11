Ушедший в отставку министр обороны Латвии устроил скандал

Ушедший в отставку министр обороны Латвии Спрудс устроил скандал

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс устроил скандал на пресс-конференции по поводу своей отставки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на латвийский телеканал LTV.

В ходе разговора с представителями СМИ глава ведомства обрушился с критикой премьер-министра страны Эвику Силини, которая ранее заявила об утрате доверия к Спрудсу. По его словам, Силини «начала эти игры» за несколько минут до пресс-конференции, а также солгала о том, что уведомила министра обороны о своем решении.

Ранее российский военкор Александр Коц сыронизировал над отставкой главы Минобороны Латвии, уволившегося после падения беспилотников на территории страны. Его удивила реакция министра — вместо жестких заявлений в адрес Украины или обещаний сбивать иностранные дроны в будущем, Спрудс предпочел «поджать хвост и [спрятаться] в кусты».