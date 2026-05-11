09:18, 11 мая 2026Мир

Каллас оценила вероятность участия Шредера в переговорах с Россией

Каллас исключила кандидатуру Шредера на роль переговорщика между ЕС и Россией
Андрей Шеньшаков

Фото: Virginia Mayo / AP

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала возможность участия бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в переговорах с Россией. Ее слова передает ТАСС.

Как пишет издание, Каллас исключила кандидатуру Шредера в качестве переговорщика с РФ.

Также сообщается, что она подтвердила информацию о том, что официальная дискуссия в ЕС о будущем диалоге с российской стороной пройдет в конце мая.

Ранее Европу призвали дать мандат Шредеру на ведение переговоров с российскими властями после слов президента России Владимира Путина. Глава государства называл бывшего немецкого лидера предпочтительным переговорщиком для диалога Москвы и Европы.

