Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после слов Путина

Политолог Рар призвал Европу дать Шредеру мандат на переговоры с Россией

Европе следует дать бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру мандат на переговоры с Россией. К такому шагу европейские страны призвал немецкий политолог Александр Рар, заявление опубликовано в его Telegram-канале.

Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин ранее назвал Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога Москвы и Европы. Комментируя слова российского лидера, Рар выразил мнение, что он «серьезно готов закончить» конфликт на Украине.

Политолог счел, что США не будут препятствовать такому развитию событий. В то же время Берлин, Париж и Лондон пока выступают против перемирия, указал он.

«Сейчас главное, чтобы в Берлине, Париже и Лондоне все-таки согласились предоставить Шредеру мандат на переговоры с Кремлем», — написал Рар. По его мнению, европейцы не смогут просто проигнорировать предложение Путина.

«Остается надеяться, что Европа все-таки согласится пойти на дипломатические переговоры. Альтернатива этому — ужесточение военных действий, возможно, уже совсем иным оружием, чем то, которое мы до сих пор видели на поле боя», — заключил политолог.

Ранее президент России также заявил, что никогда не отказывался от встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. Путин добавил, что встреча могла бы пройти в Москве.