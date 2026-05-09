Путин назвал предпочтительного переговорщика между Россией и Европой

Путин: Шредер является предпочтительным переговорщиком между Россией и ЕС

Президент России Владимир Путин счел бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога Москвы и Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России. «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», — сказал он.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) могут обсудить возможные переговоры с Путиным в ходе саммита, который состоится в июне.