В ЕС допустили обсуждение на саммите в июне переговоров с Путиным

В ходе саммита лидеров стран Евросоюза, который состоится в июне, могут обсудить возможные переговоры лидеров ЕС с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Евросовете.

«На следующем заседании Европейского совета будет обсуждаться Украина, как это было на предыдущих встречах», — сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее политолог Александр Камкин заявил, что переговоры России и Европы будут зависеть от той позиции, которую займет европейская сторона.