В Германии предложили кандидатуру Меркель на роль переговорщика по Украине

Сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Фабио Де Мази выступил за то, чтобы бывший канцлер Германии Ангела Меркель была рассмотрена в качестве переговорщика на потенциальных мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Merkur.de.

«Можно было бы, например, сказать: "Тогда мы просто отправим Меркель". Но даже этого в нашей стране не делают», — заявил он.

Де Мази выступил за более активное дипломатическое взаимодействие. Он добавил, что конфликта можно было бы избежать или закончить раньше.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась стать посредником в будущих переговорах. Она заявила, что контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине должны оставаться задачей действующих глав государств и правительств, поскольку для переговоров с президентом России Владимиром Путиным требуется «политическая власть».