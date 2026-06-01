97-летняя женщина восхитила зрителей деталью во внешности

Пользовательница сети Айгуль Сарварова с никнеймом 1sarvarova показала 97-летнюю бабушку и прославилась в соцсетях. Ролик, который просмотрели 2,6 миллиона юзеров, опубликован в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Женщина запечатлела родственницу во время расчесывания длинных седых волос гребнем. Пенсионерку засняли в пестром платье с узором и зеленом платке. «Раньше она просила постричь ее коротко, теперь перестала. Девочки во всех возрастах девочки», — написала блогерша в описании к посту.

Пользователей сети восхитила длина и густота волос женщины, поэтому они принялись обсуждать данную деталь в комментариях. «Ваша бабуля прекрасна», «Гуще, чем мои. Извинитесь», «Истинная женщина», «Бабушка красивая», «Одна радость от видео», — высказались зрители.

