10:16, 1 июня 2026Россия

На гулявшую со щенком девушку напала нетрезвая компания в Подмосковье

Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В подмосковных Мытищах на девушку, гулявшую со щенком у детской площадки, напала нетрезвая компания. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», горожане объявили, что хозяйке с животным нельзя находиться на территории жилищного комплекса.

Владелица собаки рассказала, что мирно прогуливалась с питомцем. Когда они пересекли детскую площадку, то столкнулись с претензиями со стороны пьяных женщин с детьми. Те сначала объявили, что девушка якобы не убрала за питомцем. Затем они и вовсе сказали, что с собакой здесь быть не положено.

Жительницу Мытищ начали хватать за волосы, а щенка дергать за поводок. «Я подошла к подъезду, щенок спрятался за меня, ни на кого не агрессировал, он боялся. Я вытащила ключи и спряталась в подъезде, иначе бы все закончилось плохо. Я не понимаю логику: почему бухие родители могут находиться на площадке с детьми, а мне с щенком мимо ЖК пройти нельзя?» — поделилась горожанка.

После инцидента она написала заявление в полицию.

До этого сообщалось, что бывший сотрудник МЧС ворвался пьяным в приют для животных в Новочеркасске и расправился с собакой.

