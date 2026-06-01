На гулявшую со щенком девушку напала нетрезвая компания в Подмосковье

В Мытищах на гулявшую со щенком девушку у детской площадки напала нетрезвая компания

В подмосковных Мытищах на девушку, гулявшую со щенком у детской площадки, напала нетрезвая компания. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», горожане объявили, что хозяйке с животным нельзя находиться на территории жилищного комплекса.

Владелица собаки рассказала, что мирно прогуливалась с питомцем. Когда они пересекли детскую площадку, то столкнулись с претензиями со стороны пьяных женщин с детьми. Те сначала объявили, что девушка якобы не убрала за питомцем. Затем они и вовсе сказали, что с собакой здесь быть не положено.

Жительницу Мытищ начали хватать за волосы, а щенка дергать за поводок. «Я подошла к подъезду, щенок спрятался за меня, ни на кого не агрессировал, он боялся. Я вытащила ключи и спряталась в подъезде, иначе бы все закончилось плохо. Я не понимаю логику: почему бухие родители могут находиться на площадке с детьми, а мне с щенком мимо ЖК пройти нельзя?» — поделилась горожанка.

После инцидента она написала заявление в полицию.

