1 июня 2026

Матери взрослых детей раскрыли причины разочарования в них

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Матери, разочаровавшиеся в своих взрослых детях, назвали причины перемены своего отношения. Семейными историями они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Одну женщину отвратило от дочери ее отношение к собственным детям.

Моя дочь предпочла своим детям мужчину, который бьет ее. В службе опеки ей сказали: «Если продолжишь с ним встречаться, мы заберем детей». Теперь ей запрещено оставаться с собственными детьми без присмотра. Я не могу понять ее выбор

ComfortableIce3874пользовательница Reddit

Другую пользовательницу неприятно поразила привычка сына изменять своим партнершам онлайн.

Сын пишет и звонит другим девушкам, хотя состоит в серьезных отношениях. Его партнерша звонила мне несколько раз по этому поводу, и после третьего раза я посоветовала порвать с ним. Потому что если этого не сделать, значит, ты принимаешь его поведение

mynameisnotspartaпользовательница Reddit
Еще одна женщина разочаровалась в дочери, узнав, что она рассказывает о своем детстве.

Моя старшая дочь призналась, что лгала о своем детстве и о том, как мы с ней обращались. Более того, она продолжает распространять ложь о том, что мы били ее и гиперопекали. Я практически исчезла из ее жизни. С отцом она все еще общается, видимо, он не делал ничего плохого, а я — воплощение зла

WildwoodShadowпользовательница Reddit

Ранее медицинские работники вспомнили о случаях самого очевидного для них вранья пациентов. Так, девушка, представившаяся медсестрой, вспомнила о пациенте, с которым общалась перед операцией — он утверждал, что не ел, но был покрыт крошками.

