Таиланд запустит мобильное приложение для заполнения цифровой карты прибытия с 1 октября

Таиланд упростит правила въезда туристов — с 1 октября эта страна Азии планирует запустить новое мобильное приложение THIM, с помощью которого можно будет оформлять цифровую карту прибытия TDAC. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что нововведение упростит заполнение анкеты, необходимой для въезда в королевство. Сейчас туристы делают это на официальном сайте TDAC. В приложении можно будет создать профиль, отсканировать паспорт, оформить данные на семью и быстрее обновлять информацию при следующих поездках.

Иммиграционная служба Таиланда надеется, что новая система поможет ускорить прохождение контроля путешественниками. Весь процесс будет занимать около трех минут.

С 2025 года туристы, в том числе россияне, перед въездом в королевство должны заполнять цифровую карту прибытия TDAC. Она заменила бумажную миграционную карту, которую раньше выдавали в самолете или на границе.

Ранее зимующим в Таиланде соотечественникам дали несколько советов на фоне новых правил въезда в страну. Первый вариант — официально продлить пребывание в иммиграционном офисе еще на месяц. Стоимость услуги составит около пяти тысяч рублей.

