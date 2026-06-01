Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 1 июня 2026Бывший СССР

Трамп прислал Алиеву меморандум о заморозке санкций с подписью «вы великолепны»

Трамп прислал Алиеву меморандум о приостановке санкций, подписав — «вы великолепны»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Win Mcnamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп прислал лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву меморандум о продлении приостановки американских санкций с подписью «вы великолепны». Документ опубликовало в Telegram агентство Minval.

На полях опубликованного документа стоит личная подпись президента США, а также рукописная надпись: «Ильхам, вы великолепны!».

Согласно меморандуму, президент США приостанавливает действие поправки 907 к Закону о поддержке свободы США, принятой Конгрессом США в 1992 году. Эта поправка вводила запрет на оказание любой прямой государственной помощи США правительству Азербайджана из-за блокады Армении и Нагорного Карабаха.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Алиева с днем независимости Азербайджана и рассказал о дружбе между двумя странами. Российский лидер также отметил, что Азербайджан добился успехов в социальной сфере, в секторе экономики, а также заработал международный авторитет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция задержала следовавший из России нефтяной танкер. Кремль обвинил Париж в пиратстве

    Решение Трампа не отвечать на письмо Зеленского объяснили

    Россияне отдохнули в Риме за 3,4 миллиона рублей

    Появились подробности о насиловавшем девочек у себя дома извращенце

    У берегов Чили произошло мощное землетрясение

    Почти четверть миллиарда долларов потратила страна Азии на российскую рыбу

    Минобороны рассказало о результативности «Тунгуски»

    Врач посоветовал отказаться от нескольких популярных продуктов ради здоровья сердца

    Нападавшей на сверстников группировке подростков из российского города вынесли приговор

    Поставки российского газа в Европу достигли максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok