Путин рассказал Алиеву о дружбе с Азербайджаном

Путин поздравил Алиева с днем независимости Азербайджана

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем независимости республики и рассказал о дружбе между двумя странами. Сообщение российского лидера публикует агентство Azertag.

«Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также отметил, что Азербайджан добился успехов в социальной сфере, в секторе экономики, а также заработал международный авторитет. Кроме того, Путин указал на партнерское взаимодействие России и Азербайджана на региональном и международном уровнях, добавив, что интересы народов двух стран также выражаются в обеспечении безопасности и стабильности на Южном Кавказе и у Каспийского моря. Президент России пожелал Алиеву здоровья, а народу Азербайджана — благополучия и процветания.

Ранее Россия и Азербайджан урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL. Стороны отметили уверенность в развитии двухсторонних связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга.